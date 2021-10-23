Саудівська Аравія прагне досягти нульових викидів в атмосферу до 2060 року

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Наслідний принц в своєму виступі оголосив про плани скоротити викиди вуглецю більш ніж на 270 мільйонів тонн на рік в рамках Саудівської екологічної ініціативи, в яку, за його словами, буде вкладено понад 700 мільярдів ріалів (186,63 мільярда доларів).

Він додав, що перша хвиля ініціатив сприятиме досягненню цілей в рамках програм SGI, спрямованих на скорочення викидів вуглецю більш ніж на 278 млн тонн на рік до 2030 року.

Це більш ніж удвічі перевищує цільовий показник скорочення викидів, сформульований в оголошенні саміту SGI на початку 2021 року.

Королівство також приєднається до Глобальної обіцянки, внести свій вклад в скорочення глобальних викидів метану на 30% до 2030 року в рамках свого зобов'язання щодо забезпечення більш чистого і зеленого майбутнього.

Крім того, наслідний принц заявив, що в найближчі роки для захисту відводиться все більше земель для досягнення перших 20% мети по захисту більше 30% загальної площі земель Королівства, з ініціативами по наданню остаточних 10% буде оголошено пізніше.

"Перехід до чистих нульових викидів вуглецю буде здійснено таким чином, щоб зберегти провідну роль Королівства в підвищенні безпеки і стабільності глобальних енергетичних ринків, особливо з урахуванням зрілості і доступності технологій, необхідних для управління і скорочення викидів", - йдеться в заяві, опублікованій в суботу.

Щоб ще більше посилити захист наземного, морського та прибережного навколишнього середовища, принц оголосив, що Саудівська Аравія приєднується до Глобального альянсу океану, створивши Фонд дослідження океану і оголосить про низку ініціатив, включаючи Глобальний центр стійкості туризму.

Міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що недавно оголошена мета по досягненню нульових чистих викидів до 2060 року може бути досягнута раніше і не зробить негативного фінансового чи економічного впливу на найбільшого в світі експортера нафти.

Міністр енергетики принц Абдель Азіз бен Салман аль-Сауд, виступаючи на саміті SGI, також сказав, що більшість технологій, необхідних для скорочення викидів, будуть готові до 2040 року і що королівству "потрібен час, щоб все зробити правильно".

#فيديو | كلمة سمو #ولي_العهد في افتتاح منتدى #مبادرة_السعودية_الخضراء.#واس pic.twitter.com/kKcSJWhI3i