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Саудовская Аравия стремится достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2060 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Саудовская Аравия стремится достичь нулевых чистых выбросов в атмосферу к 2060 году, заявил принц Мохаммед бен Салман, глава Высшего комитета Саудовской экологической инициативы (SGI) на конференции по окружающей среде в Королевстве в субботу, передает Reuters, информирует УНН.

Саудовская Аравия стремится достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2060 году

Детали

Наследный принц в своем выступлении объявил о планах сократить выбросы углерода более чем на 270 млн тонн в год в рамках Саудовской экологической инициативы, в которую, по его словам, будет вложено более 700 млрд риалов (186,63 миллиарда долларов).

Он добавил, что первая волна инициатив будет способствовать достижению целей в рамках программ SGI, направленных на сокращение выбросов углерода более чем на 278 млн тонн в год до 2030 года.

Это более чем вдвое превышает целевой показатель сокращения выбросов, сформулированный в объявлении саммита SGI в начале 2021 года.

Королевство также присоединится к Глобальному обещанию, внести свой вклад в сокращение глобальных выбросов метана на 30% к 2030 году в рамках своего обязательства по обеспечению более чистого и зеленого будущего.

Кроме того, наследный принц заявил, что в ближайшие годы для защиты отводится все больше земель для достижения первых 20% цели по защите более 30% общей площади земель Королевства, с инициативами по предоставлению окончательных 10% будет объявлено позже.

"Переход к чистым нулевым выбросам углерода будет осуществлено таким образом, чтобы сохранить ведущую роль Королевства в повышении безопасности и стабильности глобальных энергетических рынков, особенно с учетом зрелости и доступности технологий, необходимых для управления и сокращения выбросов", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу .

Чтобы еще больше усилить защиту наземной, морской и прибрежной окружающей среды, принц объявил, что Саудовская Аравия присоединяется к Глобальному альянсу океана, создав Фонд исследования океана и объявит о ряде инициатив, включая Глобальный центр устойчивости туризма.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что недавно объявленная цель по достижению нулевых чистых выбросов к 2060 году может быть достигнута раньше и не окажет негативного финансового или экономического влияния на крупнейшего в мире экспортера нефти.

Министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман аль-Сауд, выступая на саммите SGI, также сказал, что большинство технологий, необходимых для сокращения выбросов, будут готовы к 2040 году и королевству "нужно время, чтобы все сделать правильно".

# فيديو | كلمة سمو # ولي_العهد في افتتاح منتدى # مبادرة_السعودية_الخضراء . # واس pic.twitter.com/kKcSJWhI3i

- واس الأخبار الملكية (@spagov) October 23, 2021

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