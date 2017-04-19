САП в марте направила в суд 6 обвинительных актов

"Направлено в суд 6 обвинительных актов, согласовано 13 сообщений о подозрении, судом избрана 13 мер пресечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации САП, в марте 2017 79 судебных заседаний из 213 предназначенных было отложено или перенесено из-за сторону защиты или суда.

Как сообщали в НАБУ, суды вынесли приговоры лишь в 17 делах из 57 переданных на рассмотрение Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.