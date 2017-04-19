САП у березні направила до суду 6 обвинувальних актів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду у березні цього року 6 обвинувальних актів і погодила 13 повідомлень про підозру, передає УНН з посиланням на прес-службу САП.
“Скеровано до суду 6 обвинувальних актів, погоджено 13 повідомлень про підозру, судом обрано 13 запобіжних заходів”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією САП, у березні 2017 року 79 судових засідань з 213 призначених було відкладено чи перенесено через сторону захисту чи суду.
Як повідомляли в НАБУ, суди винесли вироки лише у 17 справах з 57 переданих на розгляд Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.