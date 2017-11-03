Санкции в ответ: Россия закрыла въезд десяткам граждан Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Россия ответила зеркально на новые санкции Канады, запретив въезд в страну десяткам канадцев- "русофобов". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает УНН.
По словам Захаровой, Москва неоднократно предостерегала власть Канады от попыток применения санкций давления на Россию.
"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных граждан Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", - отметила представитель МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что в подобных условиях российская власть обязана отвечать.
"Рассчитываем, что в политических кругах Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", - добавила она.
Как сообщал УНН, Канада ввела санкции против 30 граждан РФ.