Санкції у відповідь: Росія закрила в'їзд десяткам громадян Канади

За словами Захарової, Москва неодноразово застерігала владу Канади від спроб застосування санкцій тиску на Росію.

"Доводиться діяти дзеркально. Виходячи з принципу взаємності, прийнято рішення закрити в'їзд в Російську Федерацію цілій низці канадських діячів. Список довгий, в ньому десятки прізвищ. Йдеться про тих русофобськи налаштованих громадян Канади, які планомірно займалися руйнуванням двосторонніх відносин", - зазначила представник МЗС РФ.

Захарова підкреслила, що в подібних умовах російська влада змушена відповідати.

"Розраховуємо, що у політичних кіл Канади настане прозріння і вони відмовляться від згубного курсу, що веде до подальшого загострення двосторонніх відносин", - додала вона.

Як повідомляв УНН, Канада ввела санкції проти 30 громадян РФ.