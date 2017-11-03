Санкції у відповідь: Росія закрила в'їзд десяткам громадян Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Росія відповіла дзеркально на нові санкції Канади, заборонивши в'їзд в країну десяткам канадців- "русофобів". Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, передає УНН.
За словами Захарової, Москва неодноразово застерігала владу Канади від спроб застосування санкцій тиску на Росію.
"Доводиться діяти дзеркально. Виходячи з принципу взаємності, прийнято рішення закрити в'їзд в Російську Федерацію цілій низці канадських діячів. Список довгий, в ньому десятки прізвищ. Йдеться про тих русофобськи налаштованих громадян Канади, які планомірно займалися руйнуванням двосторонніх відносин", - зазначила представник МЗС РФ.
Захарова підкреслила, що в подібних умовах російська влада змушена відповідати.
"Розраховуємо, що у політичних кіл Канади настане прозріння і вони відмовляться від згубного курсу, що веде до подальшого загострення двосторонніх відносин", - додала вона.
Як повідомляв УНН, Канада ввела санкції проти 30 громадян РФ.