Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую пресноводную жемчужину, обнаруженную в Шотландии в современной истории, продали с аукциона за 93,95 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Жемчужина была обнаружена в реке Тей Уильямом Абернети, которого считают последним ловцом жемчуга в Шотландии.

Он нашел ее в 1967 году, до того, как в 1998 году в Шотландии был введен запрет на этот промысел.

Считается, что "жемчужина Абернети", которую также называют "Маленький Вилли", могла расти в своей раковине более 80 лет.

Ее вес составляет 2,8 грамма, и это самая большая пресноводная жемчужина, найденная в Шотландии в современной истории. Однако она меньше "жемчужины Келли", обнаруженной в 1540-х годах, которая украшает шотландскую корону.

Абернети, который умер три года назад в возрасте 96 лет, так и не указал место, где именно нашел жемчужину.

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