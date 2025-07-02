Горячее всего на фронте на четырех направлениях: карта от Генштаба

Две трети боев на фронте произошло за прошедшие сутки на Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском и Курском, Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 2 июля в Генеральном штабе, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применил две ракеты и 119 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5681 обстрел, из них 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2674 дрона-камикадзе.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, совершил 323 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Юго-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Ридкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Сиверском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лысовка, Новосергиевка, Муравка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах Перебудова, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три безуспешные атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

ВСУ уничтожили за сутки 1110 оккупантов, два танка и 73 БПЛА