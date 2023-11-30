Саммит COP28 стартовал с призыва к совместной работе по ископаемому топливу

Новый президент COP28 Султан аль-Джабер в четвер открыл климатический саммит ООН этого года, призвав страны и компании, занимающиеся ископаемым топливом, работать вместе для достижения глобальных климатических целей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительства готовятся к марафонским переговорам о том, договориться ли впервые о постепенном прекращении в мире использования угля, нефти и газа, выделяемых CO2, - основного источника выбросов, вызывающих потепление.

Джабер, также являющийся генеральным директором национальной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC, имел целью достичь примирительного тона после месяцев критики его назначения главой COP28.

В своем вступительном слове Джабер признал, что существуют "сильные мнения по поводу идеи включения формулировок об ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии в обсуждаемый текст... Я прошу вас работать вместе".

"Важно, чтобы ни один вопрос не оставался без внимания. И так, как я уже сказал, мы должны искать пути и обеспечить включение роли ископаемого топлива", - сказал он.

Глава саммита рекламировал решение своей страны "проактивно сотрудничать" с компаниями, занимающимися ископаемым топливом, и отметил, что многие национальные нефтяные компании одобрили цели относительно показателей нулевого уровня выбросов до 2050 года.

"Я благодарен, что они присоединились к этому судьбоносному пути, – сказал Джабер. – Но, должен сказать, этого недостаточно, и я знаю, что они могут сделать гораздо больше".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Климатической конференции ООН Украина представит последствия подрыва Каховской ГЭС и планы восстановления

На фоне того, как конференция ООН по климату началась, делегаты надеялись одержать скорую победу относительно фонда ликвидации последствий стихийных бедствий. Президентство COP28 опубликовало вечером в среду предложение, чтобы страны официально приняли планы нового фонда ООН для бедных стран, пострадавших от климатических катаклизмов, таких как экстремальные наводнения или длительная засуха. Быстрый прорыв в отношении фонда может помочь "смазать колеса" для других компромиссов, которые будут достигнуты во время двухнедельного саммита, отмечает издание.

Некоторые дипломаты выразили надежду, что проект соглашения по фонду будет одобрен, а один делегат назвал возможность возражений на этом этапе "открытием ящика Пандоры". Соглашение было заключено в течение многих месяцев напряженных переговоров с участием богатых и развивающихся стран.

Создание фонда позволяет богатым странам начать вносить деньги в него, и ожидается, что страны, включая Германию, Данию и Нидерланды, объявит взносы в течение нескольких дней, сообщили Reuters европейские дипломаты.

Европейский Союз пообещал внести "значительный" вклад, но хочет, чтобы страны, чья экономика процветала в последние десятилетия, например Китай и ОАЭ, следовали его примеру.

"Каждый, кто имеет платежеспособность, должен внести свой вклад", - сказал еврокомиссар по климату Вопке Хукстра, который сказал, что хочет "расширить базу доноров за пределы обычных фигурантов просто потому, что это отражает реальность 2023 года".

Еще одна важная задача на саммите состоит в том, чтобы страны оценили свой прогресс в достижении глобальных климатических целей - главным образом цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления значительно ниже 2 градусов по Цельсию.

Этот процесс, известный как глобальный подвод итогов, должен привести к плану высокого уровня, который укажет странам, что им нужно делать.