Саакашвили раскритиковал позицию грузинских властей по поставкам оружия в Украину

Детали

Тбилиси ответил Киеву отказом на просьбу предоставить Украине вооружение. Как утверждает временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, речь шла о возвращении переданных Грузии Украиной в 2008 году зенитно-ракетных комплексов “Бук”, а также о противотанковых комплексах “Джавелин”, переданные Грузии Соединенными Штатами. По словам Касьянова, передача “Джавелинов” была согласована с США и Вашингтон был готов заменить их впоследствии на более новые.

Представитель украинского посольства заявлял об отказе грузинских властей предоставить Киеву вооружение и ранее, в частности, в декабре прошлого года, однако тогда он воздержался от разглашения деталей.

В правящей “Грузинской мечте” опровергли то, что во время российского вторжения в Грузию 2008 года Киев безвозмездно передал Тбилиси зенитно-ракетные комплексы “Бук”. Один из лидеров партии власти Гия Вольский утверждает, что “за то, что Касьянов называет „помощью“ со стороны Украины, в свое время были заплачены огромные суммы”. При этом Вольский отметил, что Украина получает оружие от стран, которые “гораздо более защищены”, чем Грузия.

В то же время в заявлении Минобороны говорится, что Грузия “продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у ее возможностей”.

В грузинской оппозиции раскритиковали реакцию правящей силы на запросы Киева. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится на лечении в тбилисской больнице, назвал “позором” отказ грузинских властей предоставить Киеву системы “Бук”.

Добавим

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия достаточно делает для Украины. Он отметил, что сегодняшние события в Украине — являются испытанием для всех. Действия россии премьер Грузии охарактеризовал как “неоправданную военную агрессию, перевернувшую миропорядок”.