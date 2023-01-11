Саакашвили раскритиковал позицию грузинских властей по поставкам оружия в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Грузинские власти, по информации украинских дипломатических источников, отказали Киеву в передаче вооружений. Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили подверг критике решение грузинского руководства.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Тбилиси ответил Киеву отказом на просьбу предоставить Украине вооружение. Как утверждает временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, речь шла о возвращении переданных Грузии Украиной в 2008 году зенитно-ракетных комплексов “Бук”, а также о противотанковых комплексах “Джавелин”, переданные Грузии Соединенными Штатами. По словам Касьянова, передача “Джавелинов” была согласована с США и Вашингтон был готов заменить их впоследствии на более новые.
Представитель украинского посольства заявлял об отказе грузинских властей предоставить Киеву вооружение и ранее, в частности, в декабре прошлого года, однако тогда он воздержался от разглашения деталей.
В правящей “Грузинской мечте” опровергли то, что во время российского вторжения в Грузию 2008 года Киев безвозмездно передал Тбилиси зенитно-ракетные комплексы “Бук”. Один из лидеров партии власти Гия Вольский утверждает, что “за то, что Касьянов называет „помощью“ со стороны Украины, в свое время были заплачены огромные суммы”. При этом Вольский отметил, что Украина получает оружие от стран, которые “гораздо более защищены”, чем Грузия.
В то же время в заявлении Минобороны говорится, что Грузия “продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у ее возможностей”.
В грузинской оппозиции раскритиковали реакцию правящей силы на запросы Киева. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится на лечении в тбилисской больнице, назвал “позором” отказ грузинских властей предоставить Киеву системы “Бук”.
Добавим
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия достаточно делает для Украины. Он отметил, что сегодняшние события в Украине — являются испытанием для всех. Действия россии премьер Грузии охарактеризовал как “неоправданную военную агрессию, перевернувшую миропорядок”.