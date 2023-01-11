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Саакашвілі розкритикував позицію грузинської влади щодо постачання зброї в Україну

Київ • УНН

 • 527043 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Грузинськв влада, за інформацією українських дипломатичних джерел, відмовила Києву у передачі озброєнь. Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі розкритикував рішення грузинського керівництва.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Саакашвілі розкритикував позицію грузинської влади щодо постачання зброї в Україну

Деталі

Тбілісі відповів Києву відмовою на прохання надати Україні озброєння. Як стверджує тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, йшлося про повернення переданих Грузії Україною у 2008 році зенітно-ракетних комплексів “Бук”, а також про протитанкові комплекси “Джавелін”, передані Грузії Сполученими Штатами. За словами Касьянова, передачу “Джавелінів” було погоджено зі США і Вашингтон був готовий замінити їх згодом на новіші.

Представник українського посольства заявляв щодо відмови грузинської влади надати Києву озброєння і раніше, зокрема, у грудні минулого року, проте тоді він утримався від розголошення деталей.

У правлячій “Грузинській мрії” спростували те, що під час російського вторгнення до Грузії 2008 року Київ безоплатно передав Тбілісі зенітно-ракетні комплекси “Бук”. Один із лідерів партії влади Гія Вольський стверджує, що “за те, що Касьянов називає „допомогою“ з боку України, свого часу було заплачено величезні суми”. При цьому Вольський зазначив, що Україна отримує зброю від країн, які “набагато захищеніші”, ніж Грузія.

Водночас у заяві Міноборони йдеться, що Грузія “продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні, виходячи з наявних у неї можливостей”.

У грузинській опозиції розкритикували реакцію правлячої сили на запити Києва. Засуджений екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, який зараз перебуває на лікуванні в тбіліській лікарні, назвав “ганьбою” відмову грузинської влади надати Києву системи “Бук”.

Додамо

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що Грузія достатньо робить для України. Він зазначив, що сьогоднішні події в Україні — є випробуванням для всіх. Дії росії прем’єр Грузії охарактеризував як “невиправдану військову агресію, що перевернула світопорядок”.

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