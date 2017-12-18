Саакашвили назвал события возле Октябрьского дворца провокацией

"Я никогда не выводил людей для захвата дворца. Мы туда шли к Верховной Рады. Я предложил людям, готовы ли они к символическому пикету ВР, они сказали, что да. По дороге мы зашли в Октябрьский дворец, как я и говорил. К нам подошли жены депутатов, они предложили обустроить совместный штаб в двух комнатах. И депутаты наши подтвердили, что там можно арендовать эти комнаты, мы сказали, что по дороге мы идем, делаем штаб и идем дальше. Как только я увидел Нацгвардию, как только я увидел какие-то элементы в балаклавах... То, что произошло вчера, после многочисленного марша, это была классическая провокация и классическая основа", - отметил он.

По словам М.Саакашвили, "абсолютно не случайным то, что после каждого многочисленного марша, они пытаются устроить провокацию".

"Провокации будут. Украинский народ состоит из умных людей, они прекрасно понимают, о чем речь", - добавил он.

Как сообщал УНН, 18 декабря бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.