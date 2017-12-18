Саакашвілі назвав події під Жовтневим палацом провокацією

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не виводив людей на захоплення Жовтневого палацу, і що це була провокація. Про це він сьогодні сказав перед допитом у ГПУ, передає кореспондент УНН.