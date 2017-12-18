Саакашвілі назвав події під Жовтневим палацом провокацією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не виводив людей на захоплення Жовтневого палацу, і що це була провокація. Про це він сьогодні сказав перед допитом у ГПУ, передає кореспондент УНН.
“Я ніколи не виводив людей для захоплення палацу. Ми туди пішли дорогою до Верховної Ради. Я запропонував людям, чи готові вони до символічного пікету ВР, вони сказали, що так. Дорогою ми зайшли у Жовтневий палац, як я і казав. До нас підійшли дружини депутатів, вони запропонували облаштувати спільний штаб у двох кімнатах. І депутати наші підтвердили, що там можна орендувати ці кімнати, ми сказали, що дорогою ми йдемо, робимо штаб і йдемо далі. Як тільки я побачив там Нацгвардію, як тільки я побачив якісь елементи в балаклавах... те, що відбулося вчора, після численного маршу, це була класична провокація і класична засада”, — зазначив він.
За словами М.Саакашвілі, є “абсолютно не випадковим те, що після кожного численного маршу, вони намагаються влаштувати провокацію”.
“Провокації будуть. Український народ складається з розумних людей, вони прекрасно розуміють, про що мова”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 18 грудня колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прийшов на допит до Генеральної прокуратури України.
11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.