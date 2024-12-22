С января "Зеленая карта" для выезда за границу будет действовать по-новому: что известно

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в правила оформления международного страхования «Зеленая карта». Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

С 1 января 2025 года вступает в силу новый Закон Украины №3720 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Нормы закона предусматривают изменения в процедуре оформления международного страхования «Зеленая карта», что может отразиться и на пересечении границы,

Детали

Согласно изменениям и по информации, которую пограничники также получили от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, страховой сертификат «Зеленая карта» будет вступать в силу только с начала суток, следующих после дня его оформления.

Это означает, что транспортные средства больше не смогут в день оформления договора международного страхования пересекать границу.

Новые требования предусматривают, что:

- Договор страхования «Зеленая карта» начинает действовать с 00:00 часов дня, указанного в договоре как начало действия, но только после внесения записи об этом договоре в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

- Страховой сертификат необходимо оформлять минимум за сутки до планируемой поездки.

В случае отсутствия действующего сертификата «Зеленая карта» может быть отказано в пересечении границы, ведь информация о договоре страхования должна отображаться в Единой централизованной базе данных.

Помните, что внесение информации о договоре в базу МТСБУ является обязательным для его действительности. Планируйте оформление страховых документов заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций во время поездок за границу,