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С января "Зеленая карта" для выезда за границу будет действовать по-новому: что известно

С января "Зеленая карта" для выезда за границу будет действовать по-новому: что известно

Киев  •  УНН

 • 800 просмотра

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С 1 января 2025 года «Зеленая карта» начнет действовать только со следующих суток после оформления. Водителям необходимо будет оформлять международное страхование минимум за сутки до выезда за границу.

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в правила оформления международного страхования «Зеленая карта». Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

С 1 января 2025 года вступает в силу новый Закон Украины №3720 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Нормы закона предусматривают изменения в процедуре оформления международного страхования «Зеленая карта», что может отразиться и на пересечении границы,

- говорится в сообщении.

Детали

Согласно изменениям и по информации, которую пограничники также получили от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, страховой сертификат «Зеленая карта» будет вступать в силу только с начала суток, следующих после дня его оформления.

Это означает, что транспортные средства больше не смогут в день оформления договора международного страхования пересекать границу.

Новые требования предусматривают, что:

- Договор страхования «Зеленая карта» начинает действовать с 00:00 часов дня, указанного в договоре как начало действия, но только после внесения записи об этом договоре в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

- Страховой сертификат необходимо оформлять минимум за сутки до планируемой поездки.

В случае отсутствия действующего сертификата «Зеленая карта» может быть отказано в пересечении границы, ведь информация о договоре страхования должна отображаться в Единой централизованной базе данных.

Помните, что внесение информации о договоре в базу МТСБУ является обязательным для его действительности. Планируйте оформление страховых документов заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций во время поездок за границу,

- добавили в Госпогранслужбе.

Все заключенные до 1 января 2025 договора международного страхования предыдущего образца будут действовать до завершения срока их действия.

Справочно

Зеленая карта - это международный страховой полис для водителей, выезжающих за границу. Он защищает от финансовых последствий ДТП и является обязательным для въезда в большинство европейских стран.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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