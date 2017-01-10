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С.Шойгу: глава Пентагона перепутал страну, говоря о действиях России в Сирии

С.Шойгу: глава Пентагона перепутал страну, говоря о действиях России в Сирии

Киев • УНН

 • 10546 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Глава Пентагона перепутал страну, когда говорил о нулевом вкладе в борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, по его словам, "нулевую" оценку вкладу России в борьбе с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: a) не перепутал страну б) был бы аккуратен в таких оценках", - сказал С.Шойгу.

Напомним, глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия сделала "нулевой" вклад в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство".

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