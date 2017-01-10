С.Шойгу: глава Пентагону переплутав країну, говорячи про дії Росії в Сирії

"Вчора спостерігав виступ одного з моїх колег з далекого зарубіжжя, який дав, за його словами, “нульову “оцінку внеску Росії в боротьбу з тероризмом в Сирії і в регіоні. Можна було б з цим погодитися, якби мій колега: a) не переплутав країну; б) був би акуратний в таких оцінках”, — сказав С.Шойгу.

Нагадаємо, глава Пентагону Ештон Картер в інтерв’ю телеканалу NBC News заявив, що Росія зробила “нульовий” внесок в боротьбу США з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”.