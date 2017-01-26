С.Полторак уволил генерала, который заснул во время заседания Комитета реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, который заснул во время заседания Комитета реформ Минобороны. Об этом в Facebook сообщила советник заместителя министра обороны Алина Фролова, передает УНН.
"...Полторак на заседании #КомитетаРеформМОУ уволил генерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят", - написала А.Фролова.
Напомним, министр обороны Степан Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования.