С.Полторак звільнив генерала, який заснув під час засідання Комітету реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак звільнив генерала, який заснув під час засідання Комітету реформ Міноборони. Про це в Facebook повідомила радник заступника міністра оборони Аліна Фролова, передає УНН.
"...Полторак на засіданні #КомітетуРеформМОУ звільнив генерала, який спав. З формулюванням "про які реформи може йтися, якщо генерали сплять", - написала А.Фролова.
Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак затвердив дорожню карту з впровадження системи оборонного планування.