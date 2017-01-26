С.Полторак не увольнял генерала, который заснул на совещании, а объявил ему строгий выговор - Минобороны

КИЕВ. 26 января. УНН. В пресс-службе Министерства обороны уточнили, что министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак на заседании Комитета реформ лишь указал одному из присутствующих представителей высшего офицерского состава на недопустимое поведение и попросил его выйти из зала для совещаний, но не увольнял, передает УНН.