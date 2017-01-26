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С.Полторак не увольнял генерала, который заснул на совещании, а объявил ему строгий выговор - Минобороны

Киев • УНН

 • 14181 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В пресс-службе Министерства обороны уточнили, что министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак на заседании Комитета реформ лишь указал одному из присутствующих представителей высшего офицерского состава на недопустимое поведение и попросил его выйти из зала для совещаний, но не увольнял, передает УНН.

"...на последнего наложено дисциплинарное взыскание - "строгий выговор", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, советник заместителя министра обороны Алина Фролова сообщила, что министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, который заснул во время заседания Комитета реформ Минобороны.

Украинские Национальные Новости

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