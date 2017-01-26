С.Полторак не звільняв генерала, який заснув на нараді, а оголосив сувору догану - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У прес-службі Міністерства оборони уточнили, що міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак на засіданні Комітету реформ лише вказав одному з присутніх представників вищого офіцерського складу на неприпустиму поведінку та попросив його вийти із зали для нарад, але не звільняв, передає УНН.
“...на останнього накладено дисциплінарне стягнення — “сувора догана”, — повдіомили у прес-службі Міноборони.
Нагадаємо, радник заступника міністра оборони Аліна Фролова повідомила, що міністр оборони України Степан Полторак звільнив генерала, який заснув під час засідання Комітету реформ Міноборони.