С.Полторак: сейчас реформировано 25% структурных подразделений Генштаба

"Огромный объем работы проведен и Генеральным штабом. Сейчас с учетом принципов и критериев, принятых в государствах Альянса, реформировано 25% его структурных подразделений", - сказал С.Полторак.

Как сообщал УНН, уже в этом году 25 частей перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО, которая была успешно протестирована в прошлом году.