С.Полторак: сейчас реформировано 25% структурных подразделений Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. На сегодня реформировано 25% структурных подразделений Генерального штаба Украины. Об этом во время заседания Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Огромный объем работы проведен и Генеральным штабом. Сейчас с учетом принципов и критериев, принятых в государствах Альянса, реформировано 25% его структурных подразделений", - сказал С.Полторак.
Как сообщал УНН, уже в этом году 25 частей перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО, которая была успешно протестирована в прошлом году.