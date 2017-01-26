С.Полторак: наразі реформовано 25% структурних підрозділів Генштабу

"Величезний обсяг роботи проведено і Генеральним штабом. Наразі, з урахуванням принципів і критеріїв, прийнятих у державах Альянсу, реформовано 25% його структурних підрозділів", - сказав С.Полторак.

Як повідомляв УНН, вже в цьому році 25 частин перейдуть на нову систему харчування за стандартами НАТО, яка була успішно протестована минулого року.