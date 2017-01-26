С.Полторак: наразі реформовано 25% структурних підрозділів Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На сьогодні реформовано 25% структурних підрозділів Генерального штабу України. Про це під час засідання Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
"Величезний обсяг роботи проведено і Генеральним штабом. Наразі, з урахуванням принципів і критеріїв, прийнятих у державах Альянсу, реформовано 25% його структурних підрозділів", - сказав С.Полторак.
Як повідомляв УНН, вже в цьому році 25 частин перейдуть на нову систему харчування за стандартами НАТО, яка була успішно протестована минулого року.