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S&P: рейтинг РФ не менее года продержится на "мусорном" уровне

Киев • УНН

 • 8357 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Международное рейтинговое агентство S&P Global ожидает сохранения суверенного кредитного рейтинга России на "мусорном" уровне еще как минимум год или два. Об этом заявил глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

S&P: рейтинг РФ не менее года продержится на "мусорном" уровне

"Мы считаем, что рейтинг (России - ред.) как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне", - отметил он.

Осенью прошлого года S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", подтвердив сам рейтинг на уровне "ВВ +".

Как сообщал УНН, в феврале 2016 г. Standard&Poor's ухудшило прогноз по экономике России с роста на 0,3% ВВП до падения на 1,3% ВВП.

Прогноз по российской экономики на 2017 год также был ухудшен: с роста на 1,8% ВВП в предыдущем прогнозе до роста на 1% в новой версии.

Аналитики агентства прогнозировали, что инвестиции в основной капитал России в 2016 году продолжат падать: после сокращения в 2015 году на 7,6% они снизятся еще на 5% в 2016, а в 2017 рост показателя составит 3%.

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