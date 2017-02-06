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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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S&P: рейтинг РФ не менше року протримається на "сміттєвому" рівні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global очікує збереження суверенного кредитного рейтингу Росії на "сміттєвому" рівні ще як мінімум рік або два. Про це заявив глава підрозділу суверенних рейтингів агентства Морітц Кремер, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

S&P: рейтинг РФ не менше року протримається на "сміттєвому" рівні

"Ми вважаємо, що рейтинг (Росії - ред.) як мінімум протягом року або двох залишатиметься на неінвестиційний рівні", - зазначив він.

Восени минулого року S&P підвищило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Росії до "стабільного" з "негативного", підтвердивши сам рейтинг на рівні "ВВ +".

Як повідомляв УНН, у лютому 2016 року Standard&Poor's погіршило прогноз по економіці Росії з росту на 0,3% ВВП до падіння на 1,3% ВВП.

Прогноз щодо російської економіки на 2017 рік також був погіршений: з росту на 1,8% ВВП в попередньому прогнозі до зростання на 1% в новій версії.

Аналітики агентства прогнозували, що інвестиції в основний капітал Росії в 2016 році продовжать падати: після скорочення в 2015 році на 7,6% вони знизяться ще на 5% в 2016, а в 2017 зростання показника становитиме 3%.

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