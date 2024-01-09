С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн
Киев • УНН
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн
Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны страны с начала полномасштабного вторжения получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation помощь на сумму более 210 млн грн, сообщили представители фонда, пишет УНН.
В частности, только в 2023 году при содействии фонда проекты президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 получили около 24 млн грн. Из них 20 млн грн направлены на закупку FPV-дронов в рамках проектов "Операція "Єдність" и "Операція "Єдність: Новорічний салют"; 4 млн грн – на закупку систем датчиков для защиты воздушного пространства в рамках объявленного амбассадором UNITED24 Тимоти Снайдером сбора "Безпечне небо".
С начала российского вторжения Силы обороны страны получили 260 автомобилей, в основном – пикапов и внедорожников повышенной проходимости. В том числе при содействии фонда ударные роты БпЛА "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.
Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Кроме того, Favbet Foundation предоставил Силам обороны сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
В 2023 году при содействии Favbet Foundation организовано обеспечение роты ударных БпЛА "Фаворит", действующей под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации ММА (UFMМА) и вице-президента Профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC Дениса Перча. Рота "Фаворит" получила материально-техническую помощь на сумму 14 млн грн.
"Мы продолжаем системно поддерживать Вооруженные Силы и другие Силы обороны страны. Помощь ВСУ – сегодня безусловный приоритет для украинского бизнеса. Мы напрямую сотрудничаем с рядом подразделений, а также принимаем активное участие в проектах президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 и проектах Министерства цифровой трансформации", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн.
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