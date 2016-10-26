С.Кударенко: Как застройщикам и обществу найти пути взаимопонимания

"Спрос на новое пространство порождает борьбу его субъектов за свою долю дохода. Это вызывает как социальное напряжение, так и ставит под сомнение саму возможность строить. А значит, компаниям наносится не только репутационный ущерб, но и финансовый", - считает С. Кударенко.

Он отметил, что общины городов развиваются благодаря строительству инфраструктуры. Однако только в том случае, когда их жизненное пространство не сужается. Зеленые зоны - необходимая часть планирования городов. С другой стороны, сегодня ощущается острая нехватка необходимых социальных объектов при строительстве нового жилья. Детсады, больницы, школы, админздания, как и парки, скверы - являются обязательными составляющими организованных территорий.

"Качество жизни в городах, развитие рынков и наполнение бюджета - приоритет любой успешной власти", - подчеркнул он.

С.Кударенко остановился на напряженной ситуации вокруг строительства, которое является законным, однако воспринимается обществом негативно.

"Процесс, который вне закона с учетом мошенничества, например, Элита-центр объекты компаний Войцеховского, отсутствие разрешительных документов, должен быть подконтрольным правоохранительным и контролирующим органам.

Все строительства можно разделить на конфликтные и не конфликтные. Это очевидное разделение говорит о том, что проект или приемлемый для застройщика, власти и общества, или наоборот - содержит проблему, которая не удовлетворяет власть или общество", - считает вице-президент.

Он считает, что чиновник, следуя закону, должен проконтролировать наличие всего пакета документов. Если он не полный, проект не может быть осуществлен. В противном случае - нарушение закона должно иметь определенные юридические последствия.

"Чаще всего объект застройки становится предметом недовольства со стороны общества, когда происходит сужение жизненного пространства микрорайона - уничтожаются зеленые зоны, идет вырубка парков, например, Международного, Дружбы народов, Голосеевского. Или известные в Киеве строительства на ул. Тверской, возле станции метро Университет в медицинского музея и т.д, показывают насколько сегодня актуальным является вопрос безопасности пространства столицы. Огромная проблема для городов - снос архитектурных памятников, например, в столице: дома с белыми ромашками, здания бывшего женского коммерческого училища, мельницы Бродского и десятка других.

Созданная из числа местной общины инициативная группа становится катализатором общественного процесса вокруг проблемной точки. Благодаря привлечению активистов и политических партий вопрос становится на повестку дня власти. Если административный офис не устраняет напряжение, оно становится политической проблемой для власти. Противостояние набирает обороты. Строительство останавливается: или решением власти, или по факту физического давления. Убытки получены", - сказал С.Кударенко.

По его словам, Антистроительное движение, по объективным причинам, стало фактором киевского рынка строительства и политики. Существуют целые сети активистов, которые готовы противостоять застройщикам по принципиальным соображениям. Они объединены как в неформальные группы, так и в организованные, с выходом на медиа и народных депутатов. Такая ситуация получила ответную реакцию со стороны нечестных застройщиков в виде проплаченных "титушок", которые физически противостоят активистам и местным жителям. Однако средства "анти-анти" не решают проблемы убытков и репутационных рисков.

С.Кударенко подчеркнул, что ситуация должна меняться в сторону цивилизованности рынка строительства. Для этого необходимо параллельно провести определенные изменения.

По его словам, законность полного пакета документов не даст повода оппозиционным к власти депутатам, политикам и активистам обращаться в контролирующие и правоохранительные органы. Как и чиновникам осуществлять коррупционное давление на компанию.

"Законность может быть обжалована активистами по разным причинам. Например, они могут настаивать на том, что площадка, выбранная под застройку, повлечет негативную реакцию общества. А обвинения в коррупции чиновников поставят под вопрос даже "законный" пакет разрешений. Выбор места должен учитывать интересы города, жителей микрорайона и сохранения исторических памятников. В противном случае решение строить может быть просто варварским, о чем говорилось выше. То есть внимание к социальной составляющей места является одним из важнейших в современной ситуации на рынке.

PR-отделы компаний и власти, в условиях отсутствия сведений о строительстве и его выгоде, должны заранее провести разъяснительную кампанию и для жителей микрорайона, и в СМИ. Потому что, когда ситуация выходит из-под контроля, поздно уже что-то объяснять. Даже небольшой, с точки зрения застройщика, пробел в информации, безусловно, является огромным преимуществом для противников строительства. Жадность никогда не бывает оправдана. Лучше объяснить людям сразу, чем потом прибегать к затяжной борьбе. Или проиграть полностью", - считает С.Кударенко.

Он отметил, что небрежное отношение застройщиков в город оборачивается большими проблемами.

"Это видно уже сейчас. Рынок требует позитивных изменений. И его социальный аспект заключается в развитии городов, а не в их застройке. Эти два понятия отражают очевидную разницу в подходах строителей. А сохранение нынешней ситуации на фоне жертвенности войны является не приемлемым. Цивилизованность и прозрачность всех процессов строительства - это путь восстановления доверия между всеми участниками рынка недвижимости.

Приоритетом должно стать развитие городов", - резюмировал С.Кударенко.