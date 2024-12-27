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С 1 января 2025 года начнут действовать новые правила получения лицензий на подакцизные товары

С 1 января 2025 года начнут действовать новые правила получения лицензий на подакцизные товары

Киев  •  УНН

 • 4543 просмотра

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С 1 января 2025 года в Украине вводится новый порядок лицензирования торговли горючим, алкоголем и табаком. Лицензии станут бессрочными, а оплата будет осуществляться ежеквартально для розничной торговли.

С 1 января 2025 года в Украине внедряется новый порядок лицензирования торговли горючим, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет. Для розничной торговли плата за лицензии будет взиматься ежеквартально равными частями, тогда как для оптовой - ежегодно.

Государственная налоговая служба уже обнародовала размеры платежей на 2025 год, передает УНН.

Детали 

27 июля 2024 года вступил в силу Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего», который меняет порядок выдачи лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, а также жидкостями для электронных сигарет.

Эти изменения касаются как новых лицензий, так и продления действия уже существующих.

Предпринимателям следует учитывать, что до конца 2024 года выдача и продление лицензий будут осуществляться по старым правилам, предусмотренным Законом Украины № 481/95-ВР «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего».

Стоимость лицензии будет оставаться такой, как это определено ст. 15 закона. Субъекты хозяйствования, которые подают заявления на выдачу или продление действующих лицензий, должны предоставить соответствующие документы об оплате очередного платежа.

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В частности Главное управление ГНС в Киеве сообщает, что выдача или продление действующих лицензий на подакцизную продукцию, предусматривающих ежеквартальную уплату, в дальнейшем будут приниматься только при условии уплаты исключительно квартального платежа с приложением к заявлениям соответствующих платежных документов.

Также, стоит заметить, что с 01 января 2025 года такие лицензии предоставляются бессрочно, а плата за них взимается ежеквартально равными частями.

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Кроме того, предприниматели обязаны обеспечить уплату очередной годовой платы или ежеквартальной части годовой платы за предоставленную лицензию до начала каждого следующего годового (квартального) периода и уведомить соответствующий орган лицензирования о внесении очередного платежа за лицензию в бумажной или в электронной форме в порядке, с указанием кода классификации доходов бюджета, суммы внесенного платежа, номера и даты платежной инструкции, подтверждающей внесение годовой платы или ежеквартальной части годовой платы за соответствующую лицензию.  

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Алина Волянская

Алина Волянская

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