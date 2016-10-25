Спасатели заявили о готовности к зимнему периоду

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15 марта, 19:03 • 116500 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170667 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132811 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Государственная служба МЧС Украины готова к реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период. Об этом, 25 октября, во время аппаратного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин, передает УНН.

Сегодня, 25 октября участники аппаратного совещания проанализировали состояние реагирования на чрезвычайные ситуации в течение прошлого месяца. Отдельно речь шла о выполнении подразделениями ГосЧС задач на востоке Украины, а также обсудили готовность к осенне-зимнему периоду.

Во время заседания глава ГосЧС Николай Чечоткин обратил внимание руководителей территориальных подразделений службы на своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду.

"Понижение температурных показателей создает угрозу увеличения количества пожаров в помещениях граждан. Именно поэтому в регионах необходимо повысить уровень взаимодействия с местными органами власти по предупреждению возникновения пожаров в жилом секторе. Также следует усилить профилактическую работу с населением ", - добавил Н.Чечоткин.

 

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