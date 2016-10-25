Спасатели заявили о готовности к зимнему периоду
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Государственная служба МЧС Украины готова к реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период. Об этом, 25 октября, во время аппаратного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин, передает УНН.
Сегодня, 25 октября участники аппаратного совещания проанализировали состояние реагирования на чрезвычайные ситуации в течение прошлого месяца. Отдельно речь шла о выполнении подразделениями ГосЧС задач на востоке Украины, а также обсудили готовность к осенне-зимнему периоду.
Во время заседания глава ГосЧС Николай Чечоткин обратил внимание руководителей территориальных подразделений службы на своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду.
"Понижение температурных показателей создает угрозу увеличения количества пожаров в помещениях граждан. Именно поэтому в регионах необходимо повысить уровень взаимодействия с местными органами власти по предупреждению возникновения пожаров в жилом секторе. Также следует усилить профилактическую работу с населением ", - добавил Н.Чечоткин.