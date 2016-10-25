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Рятувальники заявили про готовність до зимового періоду

Рятувальники заявили про готовність до зимового періоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Державна служба надзвичайних ситуацій України готова до реагування на надзвичайні ситуації у зимовий період. Про це, 25 жовтня, під час апаратної наради з керівниками структурних і територіальних підрозділів заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає УНН.

Сьогодні, 25 жовтня учасники апаратної наради проаналізували стан реагування на надзвичайні ситуації впродовж минулого місяця. Окремо йшлося про виконання підрозділами ДСНС завдань на сході України, а також обговорили готовність до осінньо-зимового періоду.

Під час засідання очільник ДСНС Микола Чечоткін звернув увагу керівників територіальних підрозділів служби на своєчасну підготовку до осінньо-зимового періоду.

“Пониження температурних показників створює загрозу збільшення кількості пожеж у помешканнях громадян. Саме тому у регіонах необхідно підвищити рівень взаємодії із місцевими органами влади щодо попередження виникнення пожеж у житловому секторі. Також слід посилити профілактичну роботу з населенням”, — додав М.Чечоткін.

 

Українські Національні Новини

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