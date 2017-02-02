Спасатели потушили пожар в кафе в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, спасатели потушили пожар в кафе в Киевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Киевской области.
Так, 2 февраля в 06:56 спасателям Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в кафе "Вавилон" в селе Гатное по улице Киевская. На место вызова направлены пожарно-спасательные подразделения из городов Вишневое, Боярка, поселка Чабаны и ПСО с. Хотив.
После прибытия на место вызова было установлено, что возгорание возникло в двухэтажном частном кафе размером 10х20 м. Пожар был локализован в 07:52, полностью ликвидирован в 08:20. В результате возгорания огнем уничтожена кровля на площади 140 кв.м, офисная и бытовая техника. Повреждено помещение второго этажа. К тушению пожара привлекалось 5 единиц техники, 24 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений.
Причина возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба на данный момент устанавливается.
Напомним, вчера, 1 февраля, в Киеве произошел пожар на территории завода.