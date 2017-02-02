Рятувальники загасили пожежу в кафе на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні, 2 лютого, рятувальники загасили пожежу в кафе на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Так, 2 лютого о 06:56 до рятувальників Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу в кафе "Вавілон” в селі Гатне по вулиці Київська. На місце виклику направлено пожежно-рятувальні підрозділи з міст Вишневе, Боярка, селища Чабани та ПСО с. Хотів.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що загорання виникло у двоповерховому приватному кафе розміром 10х20 м. Пожежу було локалізовано о 07:52, повністю ліквідовано о 08:20. Внаслідок загорання вогнем знищено покрівлю на площі 140 м.кв., офісну та побутову техніку. Пошкоджено приміщення другого поверху. До гасіння пожежі залучалося 5 одиниць техніки, 24 чоловіки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів.
Причина виникнення пожежі та сума завданих збитків на разі встановлюється.
Нагадаємо, вчора, 1 лютого, у Києві сталась пожежа на території заводу.