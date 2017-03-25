Спасатели ликвидировали уже 19 пожаров в районе Балаклеи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Подразделения ГСЧС ликвидировали 19 пожаров, которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов в районе ЧС на складах с боеприпасами в Балаклее на Харьковщине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Подразделениями ГСЧС ликвидировано 19 пожаров (4 пожара в течение 24 марта), которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.
В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.