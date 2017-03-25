Рятувальники ліквідували вже 19 пожеж в районі Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Підрозділи ДСНС ліквідували 19 пожеж, які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів у районі НС на складах з боєприпасами в Балаклії на Харківщині, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Підрозділами ДСНС ліквідовано 19 пожеж (4 пожежі протягом 24 березня), які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.