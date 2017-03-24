Спасатели ликвидировали 16 пожаров в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Спасатели ликвидировали около 16 пожаров, которые возникли в результате попадания взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"Подразделениями ГосЧС ликвидировано около 16 пожаров, которые возникли в результате попадания взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Также в ГосЧС отметили, что по состоянию на 13:00 24 марта на территории военного арсенала в г. Балаклея Харьковской области наблюдаются взрывы разной интенсивности (примерно 2 взрыва в час).
Тушение пожара на территории арсенала осуществляется специальным подразделением Минобороны с привлечением двух пожарных танков.
Как сообщал УНН, ситуация в Балаклее постепенно нормализуется, там где позволяет обстановка, люди начинают возвращаться домой.
Напомним, что по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.