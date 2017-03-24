Рятувальники ліквідували 16 пожеж в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рятувальники ліквідували близько 16 пожеж, які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Підрозділами ДСНС ліквідовано близько 16 пожеж, які виникли внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Також в ДСНС зазначили, що станом на 13 год. 24 березня на території військового арсеналу у м. Балаклія Харківської області спостерігаються вибухи з різною інтенсивністю (приблизно 2 вибухи у годину).
Гасіння пожежі на території арсеналу здійснюється спеціальним підрозділом Міноборони із залученням двох пожежних танків.
Як повідомляв УНН, ситуація у Балаклії поступово нормалізується, там де дозволяє обстановка, люди починають повертатися додому.
Нагадаємо, що за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.