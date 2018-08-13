Спасатели до сих пор не могут найти вертолет, который исчез в горах Таджикистана

“Сегодня, 13 августа, рано утром два вертолета со спасателями и медиками на борту вылетели на место, где 12 августа при транспортировке альпинистов совершил жесткую посадку вертолет Ми-8”, — говорится в сообщении.

У спасателей на данный момент нет связи с находившимися на борту альпинистами и членами экипажа. “Связь с вертолетом и его пассажирами отсутствует, так как батареи раций сели”, — указала Юсуфи. Информация о состоянии альпинистов и экипажа должна появиться в течение ближайшего часа, добавила она.

Как сообщал УНН, вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в Таджикистане, пока неизвестно выжили ли пассажиры.