Рятувальники досі не можуть знайти вертоліт, що зник у горах Таджикистану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Два вертольоти з рятувальниками і медиками на борту вилетіли вранці в понеділок до місця жорсткої посадки вертольота МІ-8 в низинах льодовика Фортамбек на півночі Таджикистану. Про це повідомляє портал Asia-Plus з посиланням на голову прес-центру Комітету з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони (КНС) країни Умеду Юсуфі, передає УНН.
“Сьогодні, 13 серпня, рано вранці два вертольоти з рятувальниками і медиками на борту вилетіли на місце, де 12 серпня при транспортуванні альпіністів здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8”, — йдеться в повідомленні.
У рятувальників на даний момент немає зв’язку з розташованими на борту альпіністами і членами екіпажу. “Зв’язок з вертольотом і його пасажирами відсутній, так як батареї рацій сіли”, — вказала Юсуфі. Інформація про стан альпіністів і екіпажу повинна з’явитися протягом найближчої години, додала вона.
Як повідомляв УНН, вертоліт з альпіністами здійснив жорстку посадку в Таджикистані, наразі невідомо чи вижили пасажири.