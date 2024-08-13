Руслан Ротань прекратил сотрудничество с УАФ

Закончился контракт главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня и его тренерского штаба. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Контракт Руслана Ротаня и его тренерского штаба с УАФ закончился. - информирует пресс-служба федерации.

Напомним:

Руслан Ротань был назначен главным тренером молодежной сборной Украины 28 декабря 2018 года. Под его руководством молодежная сборная Украины провела 47 матчей. Также под руководством тренерского штаба Руслана Ротаня олимпийская сборная Украины сыграла 11 матчей.

Однажды Руслан Ротань со своими ассистентами был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины - напоминает пресс-служба УАФ.

Уже сыграли в национальной команде, 15 футболистов, которые ранее дебютировали в молодежной сборной под руководством Руслана Ротаня.

Девять из них были в составе сборной Украины на Евро-2024.

Во время работы в сборных Украины в тренерский штаб Руслана Ротаня входили Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Виталий Рева, Сергей Кравченко, Алексей Чистяков, Евгений Барышников и Евгений Гресь.

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