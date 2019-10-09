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Румыния утвердила создание музея Холокоста в Бухаресте

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Румынии Йоханнис утвердил создание первого румынского национального музея Холокоста в Бухаресте, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Румыния утвердила создание музея Холокоста в Бухаресте

Международная комиссия под руководством нобелевского лауреата, уроженца Румынии Эли Визеля в 2004 году пришла к выводу, что от 280 до 380 тысяч румынских и украинских евреев были убиты на территории Румынии и районах, которые она контролировала во время Второй мировой войны как союзник нацистской Германии.

Румыния, которая сейчас является членом НАТО и Европейского союза, только недавно начала признавать свою роль в убийстве евреев.

Музей, координированный Институтом изучения Холокоста Эли Визеля, намерен рассказывать об истории, культуре и традиции евреев в Румынии. Он будет расположен в восьмиэтажного здания с площадью восемь тысяч квадратных метров. Дом был построен в начале 1940-х на проспекте Победы.

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Румыния была домом для 750 тысяч евреев перед Второй мировой войной. Сейчас там остается около 8-10 тысяч евреев.

Напомним, Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.

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