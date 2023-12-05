Румыния не импортировала украинскую сельхозпродукцию последние полгода - СМИ

Румыния не импортировала сельскохозяйственную продукцию, в частности пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник, из Украины в течение последних шести месяцев. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на данные о зарегистрированных таможенных операциях Румынской таможенной службы, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в 2022 году Румыния импортировала в более чем 20 раз больше украинской агропродовольственной продукции, чем в предыдущем году. Однако правительство страны чрезвычайным постановлением ограничило импорт из Украины и Молдовы.

В ответ на решение Комиссии не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых правительство Румынии в октябре приняло чрезвычайное постановление о регулировании импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и Молдовы.

Согласно этому постановлению, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут быть импортированы из Украины только при наличии разрешения от экономических операторов, которые имеют зарегистрированные офисы и рабочие места в Румынии

Несмотря на то, что постановление вступило в силу 13 октября, таможенная служба Румынии не зафиксировала ни одной операции по импорту оригинальной сельскохозяйственной продукции из Украины в период с 16 сентября по 13 октября или с того времени до сих пор - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что чрезвычайное постановление действует до 31 декабря 2023 года.

В разговоре с Euractiv Европейская комиссия выразила обеспокоенность относительно национальных запретов на импорт украинского зерна в Венгрии, Польше и Словакии.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правила.

В октябре министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что импорт зерновых из Украины и Республики Молдова будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам на основании лицензии.