Румыния не импортировала украинскую сельхозпродукцию последние полгода - СМИ
Киев • УНН
Румыния остановила импорт украинской сельскохозяйственной продукции, включая ключевые культуры, в течение последних шести месяцев из-за чрезвычайного указа, требующего получения разрешения на импорт от экономических операторов, зарегистрированных в Румынии.
Румыния не импортировала сельскохозяйственную продукцию, в частности пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник, из Украины в течение последних шести месяцев. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на данные о зарегистрированных таможенных операциях Румынской таможенной службы, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в 2022 году Румыния импортировала в более чем 20 раз больше украинской агропродовольственной продукции, чем в предыдущем году. Однако правительство страны чрезвычайным постановлением ограничило импорт из Украины и Молдовы.
В ответ на решение Комиссии не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых правительство Румынии в октябре приняло чрезвычайное постановление о регулировании импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и Молдовы.
Согласно этому постановлению, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут быть импортированы из Украины только при наличии разрешения от экономических операторов, которые имеют зарегистрированные офисы и рабочие места в Румынии
Несмотря на то, что постановление вступило в силу 13 октября, таможенная служба Румынии не зафиксировала ни одной операции по импорту оригинальной сельскохозяйственной продукции из Украины в период с 16 сентября по 13 октября или с того времени до сих пор
Отмечается, что чрезвычайное постановление действует до 31 декабря 2023 года.
В разговоре с Euractiv Европейская комиссия выразила обеспокоенность относительно национальных запретов на импорт украинского зерна в Венгрии, Польше и Словакии.
Напомним
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правила.
В октябре министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что импорт зерновых из Украины и Республики Молдова будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам на основании лицензии.
Румыния не импортировала украинскую сельхозпродукцию последние полгода - СМИ
Румыния остановила импорт украинской сельскохозяйственной продукции, включая ключевые культуры, в течение последних шести месяцев из-за чрезвычайного указа, требующего получения разрешения на импорт от экономических операторов, зарегистрированных в Румынии.
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