"Руководство Брюсселя должно уйти": Орбан раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что лидеры ЕС должны быть заменены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что высших чиновников Европейского Союза необходимо заменить, поскольку они не заслуживают другого шанса после предстоящих выборов в Европейский парламент. Эти слова прозвучали во время его выступления перед сторонникам в рамках презентации предвыборной программы партии "Фидес". Слова Орбана цитирует Reuters, передает УНН.

В Брюсселе проблемы. Большая беда. Руководство провалилось. Экономика Европы приходит в упадок. Зеленый переключатель таким образом - это катастрофа. Украинское зерно уничтожает европейских фермеров. Мигранты плывут через границы. Преступность растет. Насилия становится все больше. Они хотят перевоспитать детей и отдать их в руки гендерных активистов. - заявил Орбан своим сторонникам.

Детали

Руководство Брюсселя должно уйти. Они не заслуживают другого шанса. В Брюсселе должны произойти изменения. - подчеркнул Орбан.

Орбан сказал, что европейская экономика находится в упадке, и он также раскритиковал политику Запада по поддержке военных усилий Украины против вторжения России, что, по его словам, может перерасти в более широкий конфликт, если ЕС не изменит курс.

Это вихрь войны, который может толкнуть Европу в пропасть. Брюссель играет с огнем, он соблазняет Бога. ... Пока есть национальное правительство, которое руководит страной, Венгрия не вступит в российско-украинскую войну ни на чьей стороне. - пообещал Орбан.

Отмечается, что Орбан уже давно имеет разногласия со своими союзниками по ЕС и Вашингтоном по ряду вопросов, включая отказ отправлять оружие Киеву и поддерживать экономические связи с Москвой после вторжения российских войск в Украину в 2022 году.

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В Будапеште также ведутся споры с Европейской комиссией относительно реформ в сфере верховенства права, которые привели к приостановке предоставления Венгрии средств ЕС на миллиарды евро.

Дополнительно

Выборы в Венгрии должны пройти в июне. По прогнозам аналитиков, националистического лидера ждут одни из самых тяжелых выборов за его 14 лет правления, поскольку экономика его страны находится в рецессии, скандал со злоупотреблениями поражает суть его платформы семейных ценностей, а политический новичок угрожает изменить статус-кво.

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Несмотря на эти вызовы, "Фидес" Орбана остается самой популярной партией в Венгрии, но появление бывшего инсайдера в правительстве Петера Мадьяра в качестве активного критика премьер-министра добавило голосованию дополнительное ощущение неопределенности.

Как говорил Орбан, новый офис, которому поручено расследовать иностранное вмешательство в венгерские выборы, начал расследование в отношении Мадьяра по подозрениям относительно иностранного финансирования его кампаний, поскольку политический новичок путешествовал по сельской местности, чтобы заручиться поддержкой.