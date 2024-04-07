Массовый протест в Венгрии: Десятки тысяч людей требуют отставки Орбана

В центре Будапешта прошел массовый протест против правительства Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу в центре Будапешта состоялся массовый протест против правительства Виктора Орбана, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Акцию возглавил юрист Петер Мадьяр, который ранее имел связи с администрацией и только что запустил политическое движение, направленное на смену власти.

Протестующие прошли к зданию парламента под лозунгами "мы не боимся" и "Орбан в отставку!".

По информации, на площади Кошута Лайоша собралось до ста тысяч участников.

Добавим

Петер Мадьяр стал известным в феврале после того, как он сделал громкие заявления о внутренней работе правительства. Он обвинил министра Антала Рогана в управлении централизованной пропагандистской машиной.

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