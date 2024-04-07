Массовый протест в Венгрии: Десятки тысяч людей требуют отставки Орбана

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В Киеве мужчина по имени Молдерф Тимофей Аркадьевич напал на сотрудников ТЦК, ударив одного из них по голове, а другого пытался ударить ножом.
Над Херсонщиной зафиксированы группы российских БпЛА, которые направляются на северо-запад
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о нескольких группах вражеских беспилотников, которые движутся на северо-запад над Херсонской областью.
Китай увеличивает военную помощь рф в войне против Украины
Китай значительно увеличил свою военную поддержку рф в войне с Украиной, предоставляя данные геопространственной разведки, микроэлектронику, оптику и топливо для ракет.
За неделю саперы разминировали более 7 000 гектаров, уничтожили 3802 взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю украинские саперы обработали более 7 000 гектаров земли и уничтожили более 3800 взрывоопасных предметов.
Армия рф 21 раз обстреляла приграничные районы Сумской области
В Сумской области российские войска 21 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, что привело к 79 взрывам в разных населенных пунктах.
Войска рф атакуют Донецкую область: 5 погибших, среди которых ребенок, и 2 раненых
5 гражданских лиц, в том числе несовершеннолетняя девочка, погибли и 2 получили ранения в результате вражеских артиллерийских обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области.
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы.
На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб
российские тактические самолеты осуществляют пуск управляемыми авиабомбами по Харьковской области Украины, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
ГБР завершило расследование: Задержаны представители концерна за поставку военной продукции в рф
Преступная организация при участии топ-менеджмента концерна незаконно поставляла комплектующие на сумму более 160 миллионов гривен для военно-промышленного комплекса рф.