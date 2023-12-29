Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в январе проведет встречу с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook сообщил о важности поддержания постоянного диалога после телефонного разговора с руководителем ОП Украины Андреем Ермаком, а также отметил, что стороны проведут встречу в январе 2024 года, передает УНН.

Как мы и договаривались несколько недель назад, сегодня мы имели еще один телефонный разговор с Андреем Ермаком, главой Администрации Президента Украины. Поддержание высокого уровня диалога важно, потому что это дает нам надежду, что мы можем улучшить наши отношения, и мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать наилучшее сотрудничество со всеми нашими соседями. - написал глава МИД Венгрии.

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Сийярто также сообщил, что Венгрия не изменит позиции по войне рф в Украине - Венгрия будет настаивать на мире.

Я с нетерпением жду нашей личной встречи в январе, когда мы будем иметь возможность обсудить самые актуальные двусторонние вопросы - сообщил представитель Будапешта.

Напомним,

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак созвонился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны в продолжение разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работают над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем

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