Рухани заявил, что США ответственные за последние события на Ближнем Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Ирана Рухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном подчеркнул, что США несут ответственность за последние события на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IRNA.
Иранский лидер призвал "осудить преступления США". "Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", - сказал Рухани.
Он также отметил, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением. Рухани подчеркнул, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.
"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также разрешить мира воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасных событий где-либо в мире", - заявил президент Ирана.
Шведский премьер выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате аварии украинского самолета близ Тегерана. Левен также призвал провести прозрачное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.
Напомним, командующий Корпусом стражей исламской революции извинился за сбитый самолет МАУ.