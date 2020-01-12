Рухани заявил, что США ответственные за последние события на Ближнем Востоке

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112934 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117223 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115678 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131511 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106613 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108688 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108591 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Рухани заявил, что США ответственные за последние события на Ближнем Востоке

Рухани заявил, что США ответственные за последние события на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

 • 11795 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Ирана Рухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном подчеркнул, что США несут ответственность за последние события на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IRNA.

Иранский лидер призвал "осудить преступления США". "Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", - сказал Рухани.

Он также отметил, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением. Рухани подчеркнул, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.

"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также разрешить мира воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасных событий где-либо в мире", - заявил президент Ирана.

Шведский премьер выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате аварии украинского самолета близ Тегерана. Левен также призвал провести прозрачное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.

Напомним, командующий Корпусом стражей исламской революции извинился за сбитый самолет МАУ.

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