Рухані заявив, що США відповідальні за останні події на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Ірану Хасан Рухані в ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном підкреслив, що США несуть відповідальність за останні події на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на IRNA.
Іранський лідер закликав "засудити злочини США". "Американці несуть відповідальність за останні події в регіоні, і ми всі повинні чітко засудити злочини США", - сказав Рухані.
Він також зазначив, що іранська атака на базу США в Іраку була проведена відповідно до статті 51 Статуту ООН і не є злочином. Рухані підкреслив, що проблеми Близького Сходу повинні вирішуватися тільки країнами регіону шляхом політичного діалогу з повагою суверенітету кожної держави.
"Ми всі повинні об'єднатися і повернути безпеку в регіон, а також дозволити миру запанувати в регіоні. Ми повинні не допускати таких жахливих подій деінде в світі", - заявив президент Ірану.
Шведський прем'єр висловив співчуття у зв'язку із загибеллю багатьох іранців у результаті аварії українського літака поблизу Тегерана. Левен також закликав провести прозоре розслідування і оголосив про готовність Швеції допомогти.
Нагадаємо, командувач Корпусом вартових ісламської революції вибачився за збитий літак МАУ.