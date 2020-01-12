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Рухані заявив, що США відповідальні за останні події на Близькому Сході

Рухані заявив, що США відповідальні за останні події на Близькому Сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Ірану Хасан Рухані в ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном підкреслив, що США несуть відповідальність за останні події на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на IRNA.

Іранський лідер закликав "засудити злочини США". "Американці несуть відповідальність за останні події в регіоні, і ми всі повинні чітко засудити злочини США", - сказав Рухані.

Він також зазначив, що іранська атака на базу США в Іраку була проведена відповідно до статті 51 Статуту ООН і не є злочином. Рухані підкреслив, що проблеми Близького Сходу повинні вирішуватися тільки країнами регіону шляхом політичного діалогу з повагою суверенітету кожної держави.

"Ми всі повинні об'єднатися і повернути безпеку в регіон, а також дозволити миру запанувати в регіоні. Ми повинні не допускати таких жахливих подій деінде в світі", - заявив президент Ірану.

Шведський прем'єр висловив співчуття у зв'язку із загибеллю багатьох іранців у результаті аварії українського літака поблизу Тегерана. Левен також закликав провести прозоре розслідування і оголосив про готовність Швеції допомогти.

Нагадаємо, командувач Корпусом вартових ісламської революції вибачився за збитий літак МАУ.

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