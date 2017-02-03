Движение транспорта ограничено в трех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на 15 часов действуют ограничения для движения отдельных категорий транспорта в трех областях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
В частности, ограничения для движения отдельных категорий транспорта действуют в таких областях Украины:
- В Житомирской области для пассажирского транспорта на дорогах местного значения;
- В Черкасской грузового транспорта пассажирского транспорта на дорогах местного значения;
- В Хмельницкой для грузового транспорта и автобусов на дорогах местного значения.
Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщал УНН, ограничений на въезд для движения транспорта на автодорогах столицы нет.