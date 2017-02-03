Рух транспорту обмежено в трьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на 15 годину діють обмеження для руху окремих категорій транспорту в трьох областях України. Про це УНН повідомили в прес-службі управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
Зокрема, обмеження для руху окремих категорій транспорту діють в таких областях України:
— у Житомирській області для пасажирського транспорту на дорогах місцевого значення;
— у Черкаській для вантажного транспорту пасажирського транспорту на дорогах місцевого значення;
— у Хмельницькій для вантажного транспорту та автобусів на дорогах місцевого значення.
Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
Як повідомляв УНН, обмежень на в’їзд на інших для руху транспорту на автошляхах столиці немає.