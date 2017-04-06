Движение транспорта на столичном мосту Метро в первой полосе будет ограничено до 30 апреля

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" информирует, что до 30 апреля на мосту Метро в круглосуточном режиме будут проводиться работы по песочноструйной очистке и покраске перильного ограждения на тротуаре моста", - говорится в сообщении.

На время проведения работ по очистке и покраске движение транспорта в первой полосе движения будет ограничено.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНН 5 апреля, 8-9 апреля из-за полумарафона в Киеве ограничат движение транспорта.

Также с 3-го по 10-апреля будет ограничено движение транспорта на Кольцевой дороге в Киеве.