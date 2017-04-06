Рух транспорту на столичному мосту Метро в першій смузі буде обмежено до 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На час проведення цілодобових робіт з очищення та фарбування, рух транспорту в першій смузі мосту Метро буде обмежено до 30 квітня, передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" інформує, що до 30 квітня на мосту Метро в цілодобовому режимі проводитимуть роботи з піщаноструменевого очищення та фарбування перильної огорожі на тротуарі мосту", - йдеться в повідомленні.
На час проведення робіт з очищення та фарбування рух транспорту в першій смузі руху буде обмежено.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Як повідомляв УНН 5 квітня, 8-9 квітня через півмарафон на у Києві обмежать рух транспорту.
Також з 3-го по 10-квітня буде обмежено рух транспорту на Кільцевій дорозі в Києві.