Движение школьных автобусов приостановили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Кировоградской области приняли решение приостановить движение школьных автобусов по территории области 21 апреля и до улучшения погодных условий. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил начальник Управления образования, науки, молодежи и спорта Кировоградской ОГА Владимир Таборанський.
“Буквально только состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение приостановить движение школьных автобусов по территории области 21 апреля и до улучшения погодных условий. Поэтому завтра все дети, которых подвозят автобусы, получат задания дистанционно”, — сообщил В.Таборанский.
Также он добавил, что массовые мероприятия, которые планировались на выходные в учебных заведениях, будут перенесены на другой период.
Напомним, в шести районах Кировоградской области уже выпал снег. Традиционно приход циклона на себе первыми почувствовали западные районы — Новоархангельский, Гайворонский, Голованевский, Благовещенский, Кировоградский и Ольшанский.