Движение школьных автобусов приостановили в Кировоградской области

“Буквально только состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение приостановить движение школьных автобусов по территории области 21 апреля и до улучшения погодных условий. Поэтому завтра все дети, которых подвозят автобусы, получат задания дистанционно”, — сообщил В.Таборанский.

Также он добавил, что массовые мероприятия, которые планировались на выходные в учебных заведениях, будут перенесены на другой период.

Напомним, в шести районах Кировоградской области уже выпал снег. Традиционно приход циклона на себе первыми почувствовали западные районы — Новоархангельский, Гайворонский, Голованевский, Благовещенский, Кировоградский и Ольшанский.